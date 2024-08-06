Yemeksepeti’nin kampanyaları tüketicilere uygun fiyat, restoranlara ciro artışı sunuyor

Günümüzün zorlu ekonomik koşullarında, tüketicilerin fiyat hassasiyeti hiç olmadığı kadar arttı. Bu durumu yakından takip eden Yemeksepeti, kullanıcılarına daha erişilebilir ve uygun fiyatlı seçenekler sunma misyonunu benimseyerek, stratejilerini sürekli olarak güncelliyor.

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, ekonomik zorluklara rağmen kullanıcılarının yanında olduklarını belirterek, sundukları kampanya ve indirimlerle tüketicilerin alım gücünü artırmayı hedeflediklerini vurguluyor. Özellikle bu sene başında başlayan Sepette 100TL indirim gibi kampanyalar hem kullanıcı memnuniyetini artırıyor hem de restoranların cirolarında kayda değer bir artış sağlıyor.

1. Günümüz koşullarında tüketicilerin fiyat hassasiyeti arttı. Bu durum Yemeksepeti'nin stratejilerini nasıl etkiliyor? Erişilebilirlik ve uygun fiyatlı seçenekler sunma trendine nasıl bakıyorsunuz?

Ipsos'un yaptığı Türkiye gündemi araştırmasına göre her 10 kişiden 7'si alım gücünün azaldığını ve enflasyonun bütçesini etkilediğini belirtiyor. Özellikle son yıllarda dünya genelinde artan gıda fiyatları sebebiyle tüketicilerin fiyat hassasiyetinin arttığını araştırmalarda gözlemleyebiliyoruz. Bu sene öne çıkan "alım gücü" konusunun 2025 yılında da devam edeceğini söyleyebilirim. Biz de stratejilerimizi bu doğrultuda sürekli güncelliyoruz. Tüketicilere daha erişilebilir ve uygun fiyatlı seçenekler sunmak hem onların beklentilerini karşılamak hem de onların yanında olduğumuzu hissettirmek için önemli. Bu nedenle kullanıcılarımızın bu ihtiyaçlarına cevap vermek, bizim için öncelikli bir görev.

Kampanyalarımız ve indirimlerimizle, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyede tutarken, geniş bir kitleye hitap etmek de önceliklerimiz arasında bulunuyor. Ayrıca, sunduğumuz çeşitli kampanyalarla, kullanıcılarımızın farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek esnek ve cazip seçenekler yaratırken, üye restoranlar için de önemli bir ek iş hacmi ve ciro artışı yaratıyoruz.

Yemeksepeti olarak, her zaman tüketicilerimizin ve restoranlarımızın yanında olmayı ve onların beklentilerine en iyi şekilde cevap vermeyi ilke edindik. Erişilebilirlik ve uygun fiyatlı seçenekler sunma trendini benimsiyor ve bu doğrultuda adımlar atmaya devam ediyoruz

2. Kullanıcılarınıza daha erişilebilir fiyatlar sunmak için ne gibi stratejiler izliyorsunuz?

Yemeksepeti olarak, kullanıcılarımıza sadece yemek siparişlerinde değil, Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle gibi hizmetlerimizle de geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyoruz.

Çeşitli indirimler, özel teklifler ve promosyonlarla kullanıcılarımızın alışveriş deneyimini daha ekonomik hale getirmeye çalışıyoruz. Yemeksepeti Market'te ev ekonomisine katkıda bulunacak geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla alışveriş imkanı sağlıyoruz. Aynı şekilde, Yemeksepeti Mahalle ile de mahalle esnafını destekleyerek kullanıcılarımızın günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarını sağlıyoruz.

2011 yılında ilk defa hayata geçirdiğimiz Joker indirimleri, Yemeksepeti'nin en sevilen ve en çok tercih edilen kampanya mekanizmalarından biri oldu. Türkiye'deki ilk kişiselleştirilmiş indirim uygulamalarından biri olarak sektöre büyük bir yenilik getiren bu indirim modeliyle, kullanıcılarımızın geçmiş siparişlerine ve aramalarına göre kişiselleştirilmiş indirimler sunarak, onların tercihlerini ve alışkanlıklarını dikkate alıyoruz. Bu sayede, her bir kullanıcımıza özel, onları mutlu edecek ve memnuniyetlerini artıracak fırsatlar sunuyoruz.

Joker indirimleri, kullanıcılarımızın bütçelerine katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Yemeksepeti'nin uygun fiyatlı olma stratejisinin de önemli bir parçası haline geldi. Kullanıcılarımız, Joker indirimleri sayesinde favori restoranlarından daha uygun fiyatlarla sipariş verebiliyor ve yeni lezzetleri keşfetme fırsatı yakalayabiliyorlar. Bu, kullanıcılarımızın Yemeksepeti'ne olan bağlılığını da artırdı ve platformumuzun tercih edilme sıklığını yükseltti.

Joker indirimleri devam ederken, dönemsel sepette TL indirim kampanyaları ve Y-Club sadakat programımız gibi ek fırsatlar sunarak kullanıcılarımızı memnun etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Mart ayında başlattığımız Yemeksepeti Club ile sadık kullanıcılarımıza minnettarlığımızı göstermek adına her siparişlerinde puan kazanabilecekleri görevler sunduk ve bu puanları indirim kuponlarına dönüştürme imkanı tanıdık. Program başladığı günden bu yana 1,5 milyar TL değerinde indirim kuponu hediye ettik.

2023 yılında tüm kupon ve indirimlerimizle kullanıcılarımıza toplamda 3,2 milyar TL'lik bir ekonomik değer sunduk.

2024'e ise çok ses getiren Sepette 100 kampanyamızla başladık. Bu kampanya ile kullanıcılar seçili restoranlardan sipariş tutarlarına göre sepetlerinde anında 100TL indirim kazanıyorlar. Ocak ayında başladığımız kampanyamıza hiç ara vermeden devam ettik hatta bu durum sosyal medyada bile tüketiciler tarafından oldukça konuşuldu. Kullanıcılarımızın ilgisi karşısında kampanyamızı yeni restoranlar ve farklı seçeneklerle genişleterek devam ettireceğiz. Çok yeni Sepette 100 indirimimizi Yemeksepeti Market uygulamamızda da aktif kıldık. Kampanyamız hem kullanıcılarımıza hem de iş ortaklarımıza büyük avantajlar sağladı ve sağlamaya da devam edecek. Kullanıcılarımız çeşitli mutfaklardan uygun fiyatlarla yemek siparişi verme imkanı bulurken, restoranlar da cirolarını artırıp daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabiliyorlar.

4. Bu kampanyanızın çıkış noktasından ve elde ettiğiniz sonuçlardan bahseder misiniz? Neleri hedeflediniz, sonuç olarak ne gibi değerler ürettiniz?

Sepette TL indirim kampanyalarının çıkış noktası, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve onlara daha erişilebilir, uygun fiyatlı seçenekler sunmaktı. Özellikle ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu dönemlerde, kullanıcılarımızın yanında olmak ve onların bütçelerini desteklemek istedik. Bunu yaparken de oldukça yalın bir indirim kurgusu oluşturmaya dikkat ettik. Sektörde çok farklı indirim mekanizmaları var fakat Sepette100 tüketicilerin neredeyse en kolay faydalanabildiği indirim mekanizması diyebiliriz.

Sektörde en fazla restoran çeşitliliğine sahip platform olarak kampanyamızı kurgularken çeşitlilik ve erişilebilirliğe de oldukça dikkat ettik. Sene başından bu yana kampanyamıza 30'dan fazla farklı restoran zinciri dahil oldu. Bu sayıyı giderek artırmaya devam ediyoruz.

Kampanya kapsamında, bugüne kadar Sepette 100 ve Sepette 50 kuponları toplamda 9 milyondan fazla defa kullanıldı ve 22 milyondan fazla kişi indirimli yemek yedi. Bu kampanyalar aracılığıyla kullanıcılarımıza toplamda 873 milyon TL değerinde indirim sağladık. Bu rakamlar, kullanıcılarımızın kampanyalarımıza olan yoğun ilgisini ve memnuniyetini açıkça gösteriyor.

İş ortaklarımız açısından ise bu kampanya büyük bir değer yarattı ve indirime dahil olan restoranlar bir önceki senenin aynı dönemine göre daha fazla sipariş alarak cirolarını artırdı. Kampanyalı siparişlerin ortalama tutarı, kampanyasız siparişlere göre %12,4 daha yüksek oldu. Böylece, hem kullanıcılarımıza hem de iş ortaklarımıza karşılıklı fayda sağlayan bir ekosistem oluşturduk.

Bu strateji bize önemli rekabet avantajları kazandırdı. Kullanıcılarımızın Yemeksepeti'ni tercih etmelerini sağlayarak, sektördeki lider konumumuzu pekiştirdik. Ayrıca, kullanıcı memnuniyetini artırarak, platformumuzun kullanım sıklığını ve kullanıcı sadakatini güçlendirdik. Bu kampanyalar, Yemeksepeti'nin sektördeki yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımını da vurguluyor. Yemeksepeti'ne gelen her üç ziyaretçiden biri sipariş veriyor. Bu, e-ticaret sektör ortalamasının çok çok üzerinde başarılı bir oran.

7. Kampanyalarınızın restoranlara ve iş ortaklarınıza ne gibi katkıları oldu?

Sepette kampanyaları, restoranlar ve iş ortaklarımız için büyük bir değer yarattı. Kampanyaya katılan restoranların cirolarında bir önceki döneme göre %265'lik bir artış gözlemledik. Bu, restoranlarımızın bu kampanyalar sayesinde daha fazla yeni müşteri çektiğini ve cirolarını önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

Kampanyalı siparişler restoranlar için ekonomik bir büyüme sağlarken, kullanıcılarımızın daha geniş bir restoran yelpazesinden faydalanmalarını mümkün hale getirdi.

Kısacası Sepette kampanyaları, hem kullanıcılarımız hem de iş ortaklarımız için karşılıklı fayda sağlayan bir ekosistem oluşturdu. Bu kampanyalar sayesinde, kullanıcılarımız uygun fiyatlarla lezzetli yemeklere ulaşırken, restoranlarımız da büyüme ve gelişme fırsatı yakaladı.