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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Yemekten dönerken öldüler

Yemekten dönerken öldüler
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Bayram Ali Engin'in kullandığı otomobil, Aşağıdinek köyü yakınlarında M.D.'nin (41) kullandığı kamyonetle çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bayram Ali Ergin (42) ile oğlu Kadir Ergin (19), yeğeni Züleyha Çetin (8), Azerbaycan uyruklu Samıra Rasulova (43) ve kızı Zılan Khalılova (16) öldü. Bayram Ali Ergin'in ikiz kardeşi Mustafa Ali Ergin (42) ise ağır yaralandı. Mustafa Ali Ergin ile Samıra Rasulova'nın birlikte yaşadığı, Zılan Khalılova'nın ise Samıra Rasulova'nın önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı olduğu, ikizlerin 5 gün önce doğum günlerini kutladığı ve kazadan önce de akşam yemeğinden döndükleri belirlendi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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Yemekten dönerken öldüler
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