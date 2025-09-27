Yemekten ölümde yeni şüphe: Görümcem el yapımı salça getirmişti

Eyüpsultan'da 22 Eylül'de akşam yemeğinde salçalı makarna ve tavuk yiyen ailenin 4 ve 2 yaşındaki çocuklarının hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Korkunç olayla ilgili anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı. Anne Aleyna Birkent, "Görümcem bana el yapımı salça getirmişti. Ben bu salçayı yemekte kullandım" derken, baba Yücel Birkent ise, "Oğlum Alparslan tavuk yemedi makarna yedi. Kızım ve eşim tavuk yediler mi emin değilim. Hepimiz salçalı makarna yedik" dedi. Bu ifadelerin ardından gözler ev yapımı salçaya çevrildi.