Yemekteyiz ’de 200 bin TL sahibini buluyor! Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de kim kazandı, birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 24.10.2025 11:05

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Renkli kişilikleriyle dikkat çeken Dilan,Safiye,Asil,Korhan ve Ergül arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Haftanın sonunda 200 bin TL'lik büyük ödülü kazanan yarışmacı belli olacak. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de kim kazandı, birinci kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında heyecan devam ediyor. Haftanın finalinde, farklı yarışmacıların mücadele ettiği programda kazanan isim netleşecek. Bugün Ergül Gümüşay, belirlediği menüyü verilen süre içinde hazırlayacak. Arkadaşlarının oyları ve Zuhal Topal'ın oylarıyla 200 bin TL'yi kazanan netleşecek. Peki, Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi kim oldu, büyük ödül kimin olacak?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli olacak. Henüz kazanan açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Dilan Akçelik

Safiye İşeri

Asil Arabacıoğlu

Korhan Songelen

Ergül Gümüşay

