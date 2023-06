Yemin ettiler mesleğe ilk adımlarını attılar

YDÜ Hemşirelik Fakültesi'nin 2022-2023 eğitim yılı bahar dönemi mezunları yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attılar. YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz'ın gerçekleştirdiği törende uluslararası mezunlar adına Moyosore Omotola Afolayan konuşma yaparken, Türkçe programdan mezun olan öğrenciler adına ise Melisa Elveren duygularını dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan mezun öğrencilere seslenerek "Üniversite hayatınız boyunca elde ettiğiniz bilgi ve deneyimleri artık gerçek dünyada uygulama zamanı geldi. Sağlık sektöründe önemli bir rol oynayacak ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme sürecinde aktif bir şekilde yer alacaksınız. Hayat kurtarma, hastaların iyileşmesine yardımcı olma ve sağlık sistemine katkıda bulunma gibi büyük sorumlulukları üstleneceksiniz" dedi.

YDÜ Hemşirelik Fakültesi'nin KKTC'deki ilk ve tek hemşirelik fakültesi olduğunu belirten Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ise "Eğitiminiz sırasında pandemi ve deprem gibi olağanüstü durumları da yaşadınız. Hemşirelik mesleğinin, insanlar üzerindeki büyük rolünü görerek bilinçlendiniz. Hemşireler, ülkenin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çabalarıyla giderek önem kazanan bir role sahiptir. Ancak farkı yaratacak olan sizlersiniz. Kendinizi sürekli geliştirerek, sorunlara çözümler üreterek, mesleğimize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Uzun bir maratonu başarıyla tamamlamanın sevinci içinde olduklarını belirten Melisa Elveren de, "Üniversitesi hayatımız boyunca gerek akademik gerek ise kişisel olarak her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum" derken, Moyosore Omotola Afolayan ise, "Gelecek yaşamımızda burada geçirdiğimiz her bir anın izlerini taşıyacağız. Bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen her bir insana minnettarız" şeklinde konuştu.