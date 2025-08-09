Yenge ve kayınbiradere evde infaz

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Gülten Bakan ve kayınbiraderi Mehmet Bakan yakınları tarafından evde kurşuna dizilerek öldürüldü.Olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Karabend köyünde yaşandı. Gece saatlerinde, 60 yaşındaki Mehmet Bakan, yakınları ile tartıştıktan sonra evine gitti. Aralarında daha önce de tartışmanın yaşandığı Mehmet Bakan ve 40 yaşındaki yengesi Gülten Bakan'ın bulunduğu eve gelen kadının kardeşi ve yanındakiler silahla ateş açtı. Mehmet Bakan ve Gülten Bakan adeta kurşuna dizilerek öldürülürken, silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gözaltına alınanlar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Ancak gözaltına alınanlar arasında olayı gerçekleştiren kişilerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.