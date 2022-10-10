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Giriş Tarihi: 10.10.2022

Yengeden anne şefkati

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Yengeden anne şefkati
Ağrı'da yaşayan anne babasının terk ettiği kelebek hastası Hasan'a yengesi ve amcası kol kanat gerdi. Yenge Yaprak Dündar, Hasan'a annelik yaptığını ve ömür boyu bu anneliği sürdüreceğini söyledi. "Hasan'la birlikte 4 çocuğum var" diyen Dündar ilk olarak Hasan'ı nüfuslarına almak istediklerini belirtti. Bir yandan maddi sıkıntılarla boğuşan bir yandan da kelebek Hasan'a bakmaya çalışan Dündar ailesi destek bekliyor.



"Kelebek Hastalığı' olarak bilinen Epidermolozis Büllo hastalığı deride ve ağız içinde oluşan içi su dolu kabarcıklar olarak tanımlanıyor.

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Yengeden anne şefkati
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