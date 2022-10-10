Yengeden anne şefkati

Ağrı'dayaşayan anne babasının terk ettiği kelebek hastası Hasan'a yengesi ve amcası kol kanat gerdi. Yenge Yaprak Dündar, Hasan'a annelik yaptığını ve ömür boyu bu anneliği sürdüreceğini söyledi. "Hasan'la birlikte 4 çocuğum var" diyen Dündar ilk olarak Hasan'ı nüfuslarına almak istediklerini belirtti. Bir yandan maddi sıkıntılarla boğuşan bir yandan da kelebek Hasan'a bakmaya çalışan Dündar ailesi destek bekliyor."Kelebek Hastalığı' olarak bilinen Epidermolozis Büllo hastalığı deride ve ağız içinde oluşan içi su dolu kabarcıklar olarak tanımlanıyor.