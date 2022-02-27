Yengesini büyü yaptığı iddiasıyla öldürdü

Sancaktepe'de 11 Şubat 2022 tarihinde tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. 28 yaşındaki Cihan Arda iddiaya göre aynı apartmanda kaldığı amcasının eşi olan Arife Arda'yı öldürmek için pusu kurdu. Cihan Arda, apartmanın önünde bekleyerek alışverişten dönen yengesini amcasının gözleri önünde silayla vurarak öldürdü. Yengesine 7-8 el ateş eden silahlı genç, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Arife Arda ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ardından polis ekiplerince yakalanan Cihan Arda ise gözaltına alındı.

HAKİMLİKTE BÜYÜLÜ SAVUNMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli Arda, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktan 'Kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelinin savunması akıllara durgunluk getirdi. Şüpheli Arda'nın akılalmaz ifadesine ise SABAH ulaştı.

TUVALETTEN GELEN TENCERE TAVA SESLERİ...

Hakimlikteki sorgusunda ailesiyle birlikte yaşadığını belirten şüpheli Cihan Arda, "Babamla birlikte sokaklarda süt satarız. Maktul, amcam İrfan'ın eşidir. Ailemle birlikte amcamla altlı üstlü otururuz. Ben yengemin büyücü olduğunu anladım. Bunun nedeniyse her gece tuvalette çıkardığı tencere tava sesi ve büyücülüğe dair yaptığım araştırmalar neticesindedir. Geceleri yengemin çıkardığı seslere babam da tepki gösterirdi. Büyü işleriyle ilgili 1 ay önce amcamla konuştuğumdaysa hüngür hüngür ağladı" şeklinde konuştu.

"AMCAMLA KONUŞTUĞUMDA VÜCUDUM KİTLENDİ"

Bir gün amcasını aradıktan sonra vücudunun kilitlendiğini iddia eden şüpheli Arda, devamında "Konuşma sırasında yengem yanındaymış. Ben ailemi bir araya getirerek büyülerin etkisinden kurtarmak için konuşmaya çalıştıkça tam tersine büyülerin etkisi artıyordu. Ben araştırmaya başlayana dek bana bir etkisi yoktu ama annem ve babamın üzerinde büyü vardı. Ancak araştırınca annem babam düzeldi ama ben etkilendim. Ailem hastalıklarını tıbbi zannediyordu ama ben büyüden olduğunu tespit ettim. Metafizik konusunda uzman kişilerle görüştüm" ifadelerini kullandı.

METAFİZİK UZMANI BÜYÜLENDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Savunmasında bu durumla ilgili ünlü metafizik uzmanı Sait Suat Hatemli ile görüştüğünü söyleyen şüpheli, babasını da Hatemli'ye götürdüğünü belirterek "Dayım, anneannem ve komşumla gittiğimdeyse hoca bana bakım yaparak büyü olduğunu ve yakın akrabamın yaptığını söyledi. Bugüne kadar psikolojik ve zihinsel bir problemim yoktu. Yengemi olaydan 3 gün önce 'Böyle şeyler yapma' diyerek uyardım. Büyülerin etkisi artınca da yengemin bunu kasıtlı yaptığını düşündüm. Olay günü silahımla beklemeye başladım. Sonra yengemin anneme söylediği 'İnşallah kanser olursun' bedduası sonucu annemin kanser olduğu aklıma geldi" dedi.

SUÇUNU KABUL ETTİ, TUTUKLANDI

Silahıyla yengesine 2 el ateş ettiğini, ardından tutukluk yapan silahını düzeltip ateş etmeye devam ettiğini söyleyen şüpheli Arda, olay nedeniyle pişman olduğunu ancak yengesini öldürmeseydi yengesinin herkesi öldüreceğine emin olduğunu dile getirdi. Hakimlik, olayla ilgili somut deliller, şüphelinin suçu ikrarı, delillerin tam toplanmamış ve karartılma ihtimalinin olması gerekçeleriyle Cihan Arda'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Savcılığın yürüttüğü soruşturmaysa hızla devam ediyor.