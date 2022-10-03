Arazi tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Yapılan incelemede, Hasan Türkmen'in yengesini vurduğu av tüfeği ile göğsüne kendisine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Döne Türkmen'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna, Hasan Türkmen'in cenazesi ise Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Döne Türkmen ve Hasan Türkmen Boğazlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.