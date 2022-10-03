Arazi tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Muğla Seydikemer'in Boğalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasan Türkmen, bir süredir aralarında arazi anlaşmazlığı bulunun amcasının eşi Döne Türkmen ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hasan Türkmen, av tüfeği ile amcasının evinin önüne gelerek, balkonda bulunan Döne Türkmen'e ateş etti.
Göğsünden vurulan Döne Türkmen kanlar içinde yere yığıldı. Hasan Türkmen olay yerinden kaçtı. Silah sesi üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Döne Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
1 KİLOMETRE SONRA İNTİHAR ETTİ
Jandarma korkunç cinayetin ardından yengesini vurduktan sonra av tüfeği ile kaçan Hasan Türkmen'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada jandarma ekipleri, saat 22.00 sıralarında Hasan Türkmen'i olay yerine 1 kilometre uzaklıkta duvar dibinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Yapılan incelemede, Hasan Türkmen'in yengesini vurduğu av tüfeği ile göğsüne kendisine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Döne Türkmen'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna, Hasan Türkmen'in cenazesi ise Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Döne Türkmen ve Hasan Türkmen Boğazlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.