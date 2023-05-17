Yengesini öldüren katil yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yengesi Derya Şengül'ü (43) silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen 28 yaşındaki Ö.Ş., yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KATİL EŞİNİN YEĞENİ

Olay, bir hafta önce Ceyhan'ın İbrahim Mete Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, silah sesleri duyan bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, 3 çocuk annesi Derya Şengül'ü yerde kanlar içinde buldu. 3 kurşunla vurulduğu tespit edilen Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni Ö.Ş. olduğu belirlendi.

ANNE DİYE HİTAP EDİYORDU

Yengesini öldüren Ö.Ş.'nin Derya Şengül'ü annesi gibi gördüğü için 'anne' diye hitap ettiği, ancak son dönemlerde Ö.Ş.'nin uyuşturucu kullandığı için yengesiyle aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Kaçan şüpheli Ö.Ş.'nin yakalanması için Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasına şüphelinin Adana'ya kent merkezine kaçtığı belirlendi. Katil zanlısı Ö.Ş., saklandığı adrese düzenlenen baskında gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şahıs, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ö.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.