Yengesini öldüren katil yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir apartmanda silah sesleri duyan bina sakinleri polise haber verdi. Adrese giden ekipler 3 çocuk annesi Derya Şengül'ü (43) silahla öldürülmüş halde buldu.Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni Ömür Şengül (28) olduğu belirlendi. Ömür Şengül'ün yengesini annesi gibi gördüğü ve "Anne" dediği, ancak son dönemlerde uyuşturucu kullandığı için aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Saklandığı adreste yakalanan Şengül tutuklanarak cezaevine gönderildi.