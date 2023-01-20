Yengesini öldüren sanığın cezası belli oldu

Olay, hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Namık Demirbağ'ın yengesine defalarca ateş ettiği ve silahın kabzası ile vurup, tekmelediği görüldü. Namık Demirbağ hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Namık Demirbağ SEGBİS ile katılırken, ölen kadının oğlu C.D. ve eşi Mehmet Demirbağ ile avukatlar salonda hazır bulundu. Söz verilen Mehmet Demirbağ, "17 yaşındaki oğlumu yetim bıraktı. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi. Ailenin avukatları Namık Demirbağ'ın haksız tahrik indirimleri uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Yengesiyle yaşadığı tartışmalardan bahseden Namık Demirbağ, "Ben abime defalarca eşinin bana huzursuzluk verdiğini söyledim. Abim de beni dinlemedi" dedi.