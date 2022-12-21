Türkiye katil yengeyi konuşuyor: Kamil’in son görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye günlerdir katil yengeyi konuşuyor. SABAH'ın gündeme getirdiği olayda 2 çocuk annesi yenge Menekşe Yanar, kendisini darp eden kayınbiraderi Kamil Yanar'ı aracıyla çarpıp öldürdü. Günlerce bu plan üzerinde çalışan hatta olaydan bir gün önce de Yanar'ın çalıştığı akaryakıt istasyonunun yakınlarında bekleyip geliş gidiş saatlerini, kullandığı güzergahta keşif yapan Menekşe Yanar çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI'

Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. 14 Aralık sabahı çalıştığı akaryakıt istasyonundaki mesaisini bitiren Kamil Yanar, son hazırlıklarını yaptıktan sonra bisikletine binerek yavaşça istasyondan ayrılıp evine gitmek üzere yola çıktı. Kamil Yanar'ın bu son anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüsüne ise SABAH ulaştı. Yanar'ın bu olay yaşanmasaydı askerde olan oğlunu almaya gideceği öğrenildi.

'KÖPEĞE ÇARPTIM SANDIM'

Katil zanlısı yenge ise kazadan sonra arka sokakları kullanıp önce evine gitti. Burada aracının üzerine örtü örtüp gizlemeye çalışan Menekşe Yanar, daha sonra galerici bir tanıdığına aracı verip tamirciye götürmesini istedi. Yanar önce aracı kazalı bir şekilde satmayı düşündüğü daha sonra ise tamir ettirip elden çıkarmayı planladığı ortaya çıktı. Menekşe Yanar'ın Kamil Yanar'a çarptığını itiraf etmediği ancak 'bir köpeğe çarptım sandım' dediği ileri sürüldü. Katil yengenin Kamil Yanar'ın kendisini tartakladıktan sonra günlerce uyumayıp bu planını hayata geçirdiği öğrenildi. Menekşe Yanar'ın ilk tespitlere göre 100 kilometre ve daha yüksek bir hızla Kamil Yanar'a çarptığı belirtiliyor.