Yengesinin boğazını kesti, 3. kattan atlayarak intihar etti

Bolu'da yaşanan korkunç olayın ikincisi Gölcük Bulvarı 504'üncü sokakta meydana gelen olayda, Kerem Seçkin, öğleden sonra yengesi Gizem Özçelik'in oturduğu eve geldi. Bilinmeyen bir nedenle ikilinin arasında tartışma çıktı. 24 yaşındaki Seçkin mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak yengesi Özçelik'in boynundan, yüzünden ve kollarından yaralayarak kanlar içerisinde bıraktı.
Bu olayın ardından cinnet geçirdiği iddia edilen Kerem Seçkin, elleri kanlar içerisinde 3. katın penceresini açarak kendi boşluğa bırakıp intihar etti. Bir vatandaşın 3. kattan aşağıya düştüğü ihbarını alan polis ekipleri korkunç gerçeği daha sonradan öğrendi. Polisler, olayın olduğu evde inceleme yapmak için kapıyı kırarak içeriye girdiğinde kanlar içerisinde baygın yatan Gizem Özçelik'in kanlar içerisindeki bedeniyle karşılaştı.
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Gizem Özçelik, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yengisine bıçaklayan ve intihar eden Kerem Seçkin ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan her iki gencinde hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay yeri inceleme ve cinayet bürosu ekipleri araştırmalarını sürdürüyor,