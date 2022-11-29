Yengesinin boğazını kesti, 3. kattan atlayarak intihar etti

Bu olayın ardından cinnet geçirdiği iddia edilen Kerem Seçkin, elleri kanlar içerisinde 3. katın penceresini açarak kendi boşluğa bırakıp intihar etti. Bir vatandaşın 3. kattan aşağıya düştüğü ihbarını alan polis ekipleri korkunç gerçeği daha sonradan öğrendi. Polisler, olayın olduğu evde inceleme yapmak için kapıyı kırarak içeriye girdiğinde kanlar içerisinde baygın yatan Gizem Özçelik'in kanlar içerisindeki bedeniyle karşılaştı.