Yengesinin evine kurşun yağdıran iki kardeş polis tarafından silahla birlikte yakalandı

İstanbul'da geçtiğimiz Salı günü saat 06.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda, yaklaşık 2.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden eşinden ayrılan 4 çocuk annesi Yasemin Uzunsoy (46) çocuklarıyla yaşamaya başladı. İddiaya göre bir süre önce Uzunsoy'un oğlu, babasını arayarak "annem hakkında küfürlü konuşma" diye uyardı.

EVDE UYURKEN DEHŞET YAŞADILAR

Baba ve oğul arasında yaşanan tartışma sonrasında Uzunsoy'un eski görümceleri iddiaya göre onu tehdit etmeye başladı. Tehditler ve tartışmalar sürerken olay günü sabah saatlerinde çocuklarıyla uyuyan Yasemin Uzunsoy'un evine ateş açıldı. Büyük bir korkuyla uyanan ve neye uğradığını şaşıran kadın silahlı saldırıyı eve isabet eden 8 kurşuna rağmen yara almadı.

"Silah sesleri duyduk, büyük kızım kendini yere attı"

Olayla ilgili konuşan Yasemin Uzunsoy, "Sabah uyuyorduk. Su içmek için mutfağa gittim. Tam ışığı kapattım, yatacakken silah sesleri duyduk. Benim büyük kızım kendini yere attı. Mutfağa 8 adet kurşun sıkmışlar. Polisler kim bunlar deyince, görümcemin çocukları dedim. Çünkü hep tehdit ediliyordum" dedi.

"Çocuklarım korkudan okula gidemiyor"

Uzunsoy, "Olayın sebebi oğlumla babasının tartışması sonrasında oğlum babasına, 'annemle düzgün konuş' demesi ile başladı. Tehditler aldık. Kızımın namusuna çok dil uzatıldı. Küçük kızıma da çok küfürler edildi. Görümcem bana karşı 'sizi öldüreceğiz, vurduracağız. Evinizde rahat uyuyacağınızı mı sanıyorsunuz' dediler ve dediklerini de yaptılar. Evimize 8 el kurşun sıktılar. 2.5 sene önce boşandım. Öncelerde hiçbir şey yoktu, bu olay yeni oldu. Tamamen oğlumun babasına 'annemin hakkında neden böyle konuşuyorsun' tartışması yaşamasıdır. Hakkımda neden böyle konuştuğunu bilmiyorum. Sürekli olarak ona 'benim namusuma dil uzatma' diyorum. Ben namusumu koruyorum, namussuz bir kişi de değilim. Kendileri de çok iyi biliyorlar. Neden bana iftira attığını bilmiyorum. Başıma ilk kez böyle bir şey geldi ve çocuklarım korkudan okula gidemiyor" ifadelerini kullandı.

SALDIRI SİLAHI 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNDE YAKALANDI

Olayın ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis yaptığı incelemede evin önüne gelen bir araçtan ateş açıldığını tespit etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, saldırganların Ö.Ç.(14) ve ağabeyi Hüseyin Ç. (24) olduğu belirlendi.

Devam eden çalışmalar iki kardeş, Çağlayan'da kıskıvrak yakalandı. 14 yaşındaki çocuğun üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki saldırganın ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı. "Mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edilen iki kardeş, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.