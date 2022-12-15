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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Yengesinin tedavi parasını çalıp ‘Ezel Bayraktar’ oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yengesinin tedavi parasını çalıp ‘Ezel Bayraktar’ oldu
İstanbul'da kanser hastası yengesinin 300 bin liralık tedavi parasını çalıp ortadan kaybolan Ömer Can Aslanhan, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında canlı yayına katıldı. Parayı pahalı kıyafetler, lüks yaşam ve estetik için harcadığını söyleyen Aslanhan'ın, adını da Kenan İmirzalıoğlu'nun "Ezel" dizisinden esinlenerek "Ezel Bayraktar" olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Aslanhan, "Paranın bir kısmını harcadım, 150 bin lirayı da kriptoda yatırdım. Yengemin hasta olduğunu bilmiyordum. Parayı, dizilerde başrol alırsam öderim" dedi. Müge Anlı, Aslanhan'ın arsızlığı karşısında "Tansiyonum çıktı, bu tam dayaklık" derken, izleyici de çileden çıktı.

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Yengesinin tedavi parasını çalıp ‘Ezel Bayraktar’ oldu
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