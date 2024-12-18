Yeni açılan yapay zekâ bölümlerine yoğun ilgi

Yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla üniversitelerde faaliyete geçen yapay zekâ temelli teknoloji ile bilişim alanlarındaki yeni bölümler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yüksek sıralamadaki öğrencilerden büyük ilgi gördü. Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği, Robotik ve Yapay Zekâ ve Yapay Zekâ Operatörlüğü gibi yeni lisans ve önlisans bölümleri, yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edildi. İlk 3 binde yer alan öğrenciler bu programlara yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yasin Ulukuş, yapay zekâ temelli program mezunlarının veri bilimci, veri analisti, veri mühendisi gibi pozisyonlarda geniş iş olanaklarına sahip olduğunu belirtti. Mezunlar için geniş bir iş alanı olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Veri Bilim ve Analitiği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Üstündağ ise, "Finans sektöründen tutun da perakende sektörüne ya da endüstriyel imalat alanından lojistiğe kadar, telekomünikasyonun da işin içinde olduğu çok fazla farklı sektör var. Tüm şirketler kendi içinde artık veri analitiği, bilimi ile ilgili departmanlarını oluşturmaya başladı" dedi.