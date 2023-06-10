Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini, 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı. Önceki gün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Bakan Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı" ifadelerini kullandı. ANKARA