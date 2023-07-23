Yeni akciğerle ilk nefes mutluluğu

Tekırdağ'da yaşayan sınıf öğretmeni Dilek Özlü (37), 12 yaşındayken bronşektazi teşhisi aldı. Akciğerlerinde meydana gelen hasar sonucu bronşlarının kalıcı olarak genişlemesi nedeniyle hayatı boyunca sağlıklı bir nefes alamadı. Hastalığına rağmen öğretmen oldu ve yaklaşık 15 yıl mesleğini yaptı. Ama 2 yıl önce hastalığının yarattığı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alındı. Çok sevdiği mesleğini bırakmak zorunda kaldı, akciğer nakli için 13 ay önce organ bekleme listesine alındı. 12 Temmuz gecesi, müjdeli haber geldi. Bir organ bağışı sonrası, donörün akciğerlerinin uygun olduğu anlaşılınca, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 saatlik operasyonla nakil yapıldı. Yeni akciğerleriyle ilk nefesini derin derin içine çeken Özlü "Ben yıllardır nefes alamıyormuşum" diyerek mutluluğunu dile getirdi. DHA