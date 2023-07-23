Haberler Yaşam Haberleri Yeni akciğerle ilk nefes mutluluğu
Giriş Tarihi: 24.7.2023

Yeni akciğerle ilk nefes mutluluğu

Yeni akciğerle ilk nefes mutluluğu
Tekırdağ'da yaşayan sınıf öğretmeni Dilek Özlü (37), 12 yaşındayken bronşektazi teşhisi aldı. Akciğerlerinde meydana gelen hasar sonucu bronşlarının kalıcı olarak genişlemesi nedeniyle hayatı boyunca sağlıklı bir nefes alamadı. Hastalığına rağmen öğretmen oldu ve yaklaşık 15 yıl mesleğini yaptı. Ama 2 yıl önce hastalığının yarattığı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alındı. Çok sevdiği mesleğini bırakmak zorunda kaldı, akciğer nakli için 13 ay önce organ bekleme listesine alındı. 12 Temmuz gecesi, müjdeli haber geldi. Bir organ bağışı sonrası, donörün akciğerlerinin uygun olduğu anlaşılınca, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 saatlik operasyonla nakil yapıldı. Yeni akciğerleriyle ilk nefesini derin derin içine çeken Özlü "Ben yıllardır nefes alamıyormuşum" diyerek mutluluğunu dile getirdi. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Para transferini tuvaletlerde yaparken yakalandılar
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Burası Afrika değil, Marmaris
SON DAKİKA | Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siz, PKK ve uzantılarıyla, FETÖ'cülerle yolunuza devam edin
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hindistan'da İslamofobi yine hortladı! İki cami için "15 gün içinde yıkım" kararı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni akciğerle ilk nefes mutluluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA