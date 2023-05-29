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Giriş Tarihi: 29.5.2023

Yeni aldığı ATV ile duvara çarptı

Yeni aldığı ATV ile duvara çarptı
Bursa'da işadamı Önder Oral (49) satın aldığı gün kullandığı ATV ile duvara çarpınca hayatını kaybetti. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaca çarpıp takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Yılmaz Kartav öldü. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Doğuş T. (24) öldü. Bolu'da kamyonetle çarpışan cipin sürücüsü Hasan Çelik yaralanırken eşi Emine Çelik öldü. Adana'da sulama kanalına uçan otomobildeki İsmail Hakkı Kesler (22) ölürken 1 kişi yaralandı. Erzurum'da şehir içi otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü B.K. yaralı kurtulurken, yanında bulunan S.E. öldü.

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Yeni aldığı ATV ile duvara çarptı
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