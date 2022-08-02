Yeni alınan metrobüs yolda kaldı

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının arızalanması ve yanmasında yenileri eklendi. Vatandaşın can, mal ve seyir güvenliğini tehdit etmeye başlayan İstanbul toplu taşıma sisteminde bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni alınan AKİA marka metrobüs seyir halindeyken arıza yaptı. Yolcular araçtan indirildikten metrobüs yolundan durağa kadar yürümek zorunda bırakıldı.

Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Salı günü henüz bilinmeyen bir nedenle Cevizlibağ'da arıza yaptı. Yolcular, arıza yapan metrobüsten tahliye edildi. Metrobüs yolunda kuyruk oluşturan yolcular, uzun bir süre başka bir metrobüsün gelmesini bekledi. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde araçtan indirilen vatandaşların sitem ettiği görüldü. 'Bu kadar vatandaşı niye mağdur ediyorsunuz?' diyen vatandaşlar gelen bir sonraki mnetrobüsle seyahatlerine devam etti.