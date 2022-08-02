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Giriş Tarihi: 2.8.2022 18:25 Son Güncelleme: 2.8.2022 19:43

Yeni alınan metrobüs yolda kaldı

İBB’nin yeni aldığı AKİA marka metrobüsün sefer sırasında arıza yapması nedeniyle vatandaşlar metrobüsten inerek yürümek zorunda kaldı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Yeni alınan metrobüs yolda kaldı

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının arızalanması ve yanmasında yenileri eklendi. Vatandaşın can, mal ve seyir güvenliğini tehdit etmeye başlayan İstanbul toplu taşıma sisteminde bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni alınan AKİA marka metrobüs seyir halindeyken arıza yaptı. Yolcular araçtan indirildikten metrobüs yolundan durağa kadar yürümek zorunda bırakıldı.

Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Salı günü henüz bilinmeyen bir nedenle Cevizlibağ'da arıza yaptı. Yolcular, arıza yapan metrobüsten tahliye edildi. Metrobüs yolunda kuyruk oluşturan yolcular, uzun bir süre başka bir metrobüsün gelmesini bekledi. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde araçtan indirilen vatandaşların sitem ettiği görüldü. 'Bu kadar vatandaşı niye mağdur ediyorsunuz?' diyen vatandaşlar gelen bir sonraki mnetrobüsle seyahatlerine devam etti.

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Yeni alınan metrobüs yolda kaldı
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