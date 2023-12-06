Yeni alınan ruhsatsız tabancayla havaya ateş etti, yorgun mermi kadının ölümüne neden oldu

Trabzon'da, önceki gün akşam saatlerinde evinin önünde odun keserken başına yorgun mermi isabet eden Perihan Dikbaş'ın (58) ölümüne ilişkin genişletilen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadeleri sonrasında şüpheliler O.Y. ve H.Ö. serbest bırakıldı. H.Ö hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Diğer şüpheli M.K. ise "Bilinçli taksirle öldürme" suçumdan tutuklanma talebiyle Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşı ve hastalığı dikkate alınan şüpheli M.K. (86) adli kontrolle serbest bırakıldı, Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz ettiği belirtildi. Olayın şüphelilerinden H.Ö, O.Y'ye ait evin önünde Perihan Dikbaş'ın odun kestiği sırada kafası kanlı halde yerde yattığını görmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti. H.Ö, yeni tabanca aldığını ve olay yerinde bulunan şüpheli M.K.'a gösterdiğini, M.K.'nın da tabancanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için havaya ateş açtığı esnada başından mermi ile vurularak hayatını kaybeden Perihan Dikbaş'ın başından vurulmasına neden olduğunu itiraf etti"

Şüphelilerden H.Ö. (72) ifadesinde O.Y'ye ait evin önünde Perihan Dikbaş'ın odun kestiği sırada kafası kanlı halde yerde yattığını görmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti. H.Ö, yeni tabanca aldığını ve olay yerinde bulunan şüpheli M.K.'a gösterdiğini, M.K.'ın da tabancanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için havaya ateş açtığı esnada başından mermi ile vurularak hayatını kaybeden Perihan Dikbaş'ın başından vurulmasına neden olduğunu söyledi. Şüpheli M.K'da H.Ö'nün yeni aldığı tabancayla havaya ateş ettiğini ve kadının ölümüne neden olduğunu itiraf etti. Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşı ve hastalığı dikkate alınarak şüpheli M.K.(86) adli kontrolle serbest bırakıldı. Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz ettiği belirtildi.

Olay 04.12.2023 günü saat 15.00 sıralarında Trabzon'un Şalpazarı İlçesi Fidanbaşı Mahallesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve geçtiğimiz günlerde köyüne gelen 2 çocuk annesi Perihan Dikbaş (58) evinin önünde odun keserken bir anda yere yığıldı. İhbarla adrese 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde başından vurulmuş silahla halde bulunan Dikbaş Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar neticesinde yorgun merminin isabeti nedeniyle Dikbaş'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince bölgede 1 boş kovan bulunurken, olay yerine yakın bölgeden silahla 4-5 el ateş edildiğini tespit edildi. Soruşturmayı genişleten ekipler olayla ilgili şüpheli H.Ö. (72) M.K. (85) ve O.Y.'yi (52) gözaltına aldı.

Sabaha olayla ilgili detaylara ulaştı. Gözaltına alınan şüphelilerden H.Ö. (72) ifadesinde O.Y'ye ait evin önünde Perihan Dikbaş'ın odun kestiği sırada kafası kanlı halde yerde yattığını görmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti. H.Ö, yeni tabanca aldığını ve olay yerinde bulunan şüpheli M.K.'a gösterdiğini, M.K.'ın da tabancanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için havaya ateş açtığı esnada başından mermi ile vurularak hayatını kaybeden Perihan Dikbaş'ın başından vurulmasına neden olduğunu söyledi. Şüpheli M.K'da H.Ö'nün yeni aldığı tabancayla havaya ateş ettiğini ve kadının ölümüne neden olduğunu itiraf etti.

Şüpheli H.Ö'nün evinde yapılan aramalarda ise, 3 ayrı 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli ebatlarda 346 adet fişek, 7 şarjör ele geçirildi. Savcılık tarafından H.Ö. hakkında 6136 saylı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Perihan Dikbaş (58), Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.

TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklama da, "Trabzon'un Şalpazarı İlçesi Fidanbaşı Mahallesinde maktül Perihan Dikbaş'ın, şüpheliler O.Y. , M.K. ve H.Ö. adlı şahıslarla birlikte O.Y. 'ye ait evin önünde bulunduğu ve odun kestiği sırada H.Ö. adlı şüpheliye ait ruhsatsız silahla şüpheli M.K.'nın havaya ateş etmesi sonucunda Perihan Dikbaş'ın başına isabet eden mermi sonucunda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili olarak O.Y. , M.K. ve H.Ö. gözaltına alındı. Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadeleri sonrasında şüpheliler O.Y. ile H.Ö. serbest bırakıldığı, şüpheli M.K. ise, "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşı ve hastalığı dikkate alınarak şüpheli M.K. (86) adli kontrolle serbest bırakıldı, Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz ettiği belirtildi.