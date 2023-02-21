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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Yeni Antakya için tarihi yapılar inceleniyor

Yeni Antakya için tarihi yapılar inceleniyor
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller'ın başında bulunduğu ekip, Hatay'ın Antakya ilçesinde hasar gören tarihi yapıları inceledi. Yeni Antakya'nın oluşturulması için şehir plancıları ile birlikte proje yürüttüklerini belirten Eyüpgiller, "Yeni bir Antakya nasıl oluşturulur ona bakmamız lazım. Yeni Antakya dediğim, Antakya'nın eski kültürünü de yansıtan, korunabilmiş eski eserlerin kültür varlığı yapılarını da barındıran, onları olabildiğince özgün yapıları ile geleceğe aktaran bir yaklaşım olmalı" dedi.

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Yeni Antakya için tarihi yapılar inceleniyor
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