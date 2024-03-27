Yeni araştırma: Beynimiz büyüyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, insan beyninin boyutu zaman içinde kademeli olarak artıyor. Araştırmada, yaşları 55 ile 65 arasında değişen üç binden fazla Amerikalının beyinlerini görüntülendi. 1970'lerde doğanların 1930'larda doğanlara göre yüzde 6.6 daha fazla genel beyin hacmine sahip olduğu ortaya çıktı. X Kuşağı üyeleri (1965 ve 1980 seneleri arasında doğanlar) ayrıca Sessiz Kuşak (1928'den 1945'e kadar doğanlar) üyelerine kıyasla neredeyse yüzde 8 daha fazla beyaz madde hacmine ve neredeyse yüzde 15 daha fazla gri madde yüzey alanına sahip. DIŞ HABERLER