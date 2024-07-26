Yeni barıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan ve maden ocağında kamyon şoförlüğü yapan Uğur Tarak (35) ile eşi Cansu Tarak (32) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada gözü dönen adam, eşini karnından ve kollarından olmak üzere 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Uğur Tarak'ın eşini öldürmeden dakikalar önce sosyal hesabından sitemkâr paylaşımlar yaptığı görüldü. İddiaya göre, Uğur Tarak ile 3 çocuğunun annesi Cansu Tarak arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığı ve cinayetten bir ay önce boşanma aşamasına geldikleri öğrenildi. Tahlisiz kadının davadan vazgeçip eve döndüğü ve Cansu Tarak'ın telefonuna gelen bir mesaj üzerine ikili arasında tartışma çıktığı kaydedildi. Uğur Tarak'ın olaydan yarım saat önce de sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı öğrenildi. Tarak gözaltına alındı. Eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Cansu Tarak'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi yakınları tarafından alındı. Enişte Zihni Çilingir, "Cansu tanımadığı bir insanın attığı mesaj yüzünden canından oldu" dedi.