Yeni Bölge Adliye Mahkemeleri kuruldu

Karara göre, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemeleri kuruldu.

BAKAN BOZDAĞ'DAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da istinaf mahkemesi kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2016 yılında hayata geçirdiğimiz istinaf mahkemelerine yenilerini ekliyoruz. Denizli, Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2016 YILINDA FAALİYETE BAŞLADI

İstinaf mahkemeleri olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri 2016 yılında faaliyet geçti. Bölge Adliye Mahkemeleri bugüne kadar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde kurulmuştu. Denizli, Malatya ve Tekirdağ illerinde kurulan mahkemeler ile Bölge Adliye Mahkemelerinin sayıları 18'e çıkmış oldu.