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Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:40 Son Güncelleme: 9.11.2022 14:01

Yeni doğan bebeğin 5. kattan atılmasına ilişkin 3 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya’da yeni doğan bebeğin 5. kattan atıldığı olayda gözaltına alınan anne, baba ve kızı adliyeye sevk edildi. Bebeğin 15 yaşındaki kıza ait olduğu belirlendi.

MEHMET AL MEHMET AL
Yeni doğan bebeğin 5. kattan atılmasına ilişkin 3 kişi adliyeye sevk edildi

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar bir apartmanın girişinde yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kız olan bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemelerde ve güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin apartmanın 5. katından aşağıya atıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, 6. dairenin girişinde ve banyo penceresinde kan görerek dairede yaşayan Gürcistan uyruklu İ.S. (55) ve kızı N.S.'yi (15) gözaltına aldı.



ATILAN BEBEĞİN 15 YAŞINDAKİ KIZIN OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemede 5. kattan atılan bebeğin yeni doğum yapan 15 yaşındaki N.S'ye ait olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren jandarma ekipleri, baba B.S'yi (55) de gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde konuşmadıkları öğrenilen baba, anne ve kızları adliyeye sevk edildi.

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Yeni doğan bebeğin 5. kattan atılmasına ilişkin 3 kişi adliyeye sevk edildi
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