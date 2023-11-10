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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın ve annesi tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul Esenyurt'ta önceki gün evinde doğum yapan bir kadın, bebeğini poşete koyup evin camından sokağa attı. Çocuğunu okula götüren bir adam, sokaktan geçerken şüphelenerek poşeti açtı. Poşetin içinde yeni doğmuş bebeği bulan adam, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede inceleme başlatırken, sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü bebek hayatını kaybetti. Yeni doğan bebeğini camdan sokağa atan ve kendisini gözaltına almak isteyen polislere "Size ne, benim çocuğum değil mi?" diye tepki gösteren şüpheli N.G. ve annesi S.M.Ö. sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın ve annesi tutuklandı
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