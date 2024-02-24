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Giriş Tarihi: 24.2.2024 16:07

Yeni doğan bebeğini metruk binaya bırakan annenin ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün öğle saatlerinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Metruk binada yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebeği bıraktıktan sonra kaçan anne polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan anne M.C.'nin, bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Yeni doğan bebeğini metruk binaya bırakan annenin ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım

Olay, dün öğlen saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde beze sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

Bebeği bulanlar alarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbarla bölgeye Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geldi. Polis ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C. olduğunu tespit etti ve kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan anne M.C., için ekipler sağlık görevlilerine haber verdi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen M.C.'nin yeni doğum yaptığı öğrenildi.

Yeni doğan bebeğin de hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanede olan ve tedavisi süren M.C.'nin alınan ifadesinde, bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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Yeni doğan bebeğini metruk binaya bırakan annenin ifadesi ortaya çıktı: Pişmanım
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