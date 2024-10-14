Yeni doğmuş bebeği tuvalete bırakıp kaçtılar

Antalya Havalimanı'nda temizlik yapan bir görevli, engelli tuvaletindeki klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek buldu. Temizlik görelisinin ihbarıyla harekete geçen polis, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından tuvalete bırakıldığını belirledi. E.B.'nin, yine Rusya vatandaşı olan yanındaki E.B. ile hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edildi. 2 kişi, Moskova'ya gitmek üzere oldukları esnada emniyet görevlilerince gözaltına alındı. Yeni doğan bebek ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.