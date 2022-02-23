‘Yeni dönemin kapılarını aralıyoruz’

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “2022’yi, Gençlik Katılımı Yılı olarak belirledik” dedi ve ekledi: “Gençlerin karar mekanizmasında daha etkili olmasını sağlayacağız”
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel olarak tasarlanan sahnede, bakanlık olarak 2022 yılını "Gençlik Katılımı Yılı" olarak belirlediklerini açıkladı. Alışılmışın dışında bir tanıtım organizasyonuyla Türkiye'nin farklı illerinden 16 genç ile gerçekleştirdiği etkinliği sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Biliyorsunuz bakanlık olarak; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden sizlere destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizlerin bakanlığı... Tüm tesislerimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları hep sizinle tasarladık. Arzu ettiğiniz eğitimleri, istediğiniz atölyeleri birlikte hayata geçirdik, faaliyetleri birlikte gerçekleştirdik" dedi. 2022 yılı bakanlık bütçesinin alt kırılımlarını, faaliyet kalemlerini gençlere sorduklarını ve bu çalışmayla ilk defa bir bakanlığın yıllık bütçesini gençlerin yönlendirmeleriyle hazırladıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Hedeflerimizi büyütüp, yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" diye konuştu.
'TEST YAYINI SİZİ BEKLİYOR'
Gençlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın karar mekanizmalarında daha etkili olmasının sağlanacağını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Faaliyetlerin mutfağında, yönetiminde ve uygulamasında siz olacak, denetimleri siz yapacaksınız. Genç Kurul çalışmalarına başladı bile. Gençlik Şûrası'nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yurtlarda katılım modelimizin çalışmaları tamamlandı, o da yakında hayata geçecek." Gençlik Katılımı Yılı'nın en dikkat çeken projesi Gençlik Katılımı Portalı'nı da hayata geçirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Portalımız hazır, şu anda test yayınında sizleri bekliyor. Hemen 'katiliyorum. gsb.gov.tr' adresine girerek ilk adımı atmanızı bekliyorum" diyerek gençlere çağrı yaptı. Kasapoğlu, "Anketlere katılarak, fikirlerinizi paylaşarak, bakanlığınızın çalışmalarında direkt söz sahibi olacaksınız. Portalda sürekli yeni içerikler olacak, her konu sizin değerlendirmenize sunulacak ve pek çok projeye direkt olarak dahil olabileceksiniz" dedi. Web sitesinin, E- Katılım Projesi'nin ilk aşaması olma özelliği taşıdığının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Hemen tıklayın, bakanlığınızın her adımına dahil olun, tüm dünyaya yeni bir model tanıtma konusunda yine öncü olalım" ifadelerini kullandı.