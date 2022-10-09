Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Magandanın uykusu kaçacak





CEZAEVİNE GİRECEK

Türk Ceza Kanunu ve infaz sistemine göre 2 yıla kadar olan hapis cezaları erteleniyor, bazıları da paraya çevrilebiliyor. Bu da birçok kişinin tutuklanmadan ve hiç cezaevine girmeden ortalıkta dolaşmasına neden oluyor. Yapılacak düzenleme ile özellikle kamuoyunda infial yaratan suçları işleyenler kısa bir süre bile olsa cezaevine girmek zorunda olacak.