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Giriş Tarihi: 26.8.2022 14:46 Son Güncelleme: 26.8.2022 15:03

Yeni emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın anıtını ziyaret edip göreve başladı

İçişleri Bakanlığı Kararnamesiyle Diyarbakır’a atanan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 24 Ocak 2001’de korumalarıyla birlikte şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın suikasta uğradığı yerde yapılan anıtı ziyaret ettikten sonra göreve başladı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yeni emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın anıtını ziyaret edip göreve başladı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Fatih Kaya, göreve başlamak üzere kente geldi. Diyarbakır'a gelmeden önce Sakarya'nın Hendek ilçesinde şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret eden Kaya, Diyarbakır havaalanında emniyet müdür yardımcıları tarafından karşılandı.

Kente ayak basar basmaz Kaya, makamına gitmeden önce Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'nde yer alan Sezai Karakoç Bulvarı'na geçti. Kaya, burada 24 Ocak 2001'de uğradığı suikast sonucu 5 korumasıyla birlikte şehit edilen Okkan için yapılan anıta karanfil bırakıp dua etti. Ardından emniyet müdür yardımcılarıyla birlikte makamına geçen Kaya, daha önce görev yapan emniyet müdürlerinden aldıkları bayrağı daha ileriye götürme azmi ve kararlılığı içinde olduklarını söyledi. Kaya, vatandaşlardan da alacakları destekle suç ve suçlularla mücadele edip kentte sağlanan huzur ve güvenin devamlılığını sağlayacaklarına işaret etti.

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Yeni emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın anıtını ziyaret edip göreve başladı
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