Yeni evlerine kavuşan aileye misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki deprem konutları şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Ardından Besni ilçesine geçen Bakan Kurum burada ilk olarak Şire Pazarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Besnili vatandaşlar Bakan Kurum'u davul zurna eşliğinde karşıladı. Bakan Kurum, pazar meydanında esnafın kurduğu masada vatandaşlar ile bir araya geldi.Bakan Kurum ardından ilçede devam eden Besni Meydan Projesi şantiye alanını da incelemelerde bulundu. Vatandaşın talepleri doğrultusunda müteahhitleri işleri hızlandırmaları konusunda uyardı.Besni'de afet konutlarının bulunduğu alana giden Bakan Kurum, 2 çocuklu Mustafa-Zehra Meşen çiftinin yeni yuvalarına konuk oldu. Deprem bölgesinde çalışmaların sona yaklaştığını belirten Bakan Kurum, "Bitsin diye gün sayıyoruz" dedi. Ahşap boyama sanatı ile ilgilenen Zehra Meşen, Bakan Kurum'a yaptığı sunum tepsisini hediye etti. Bakan Kurum ise "Adıyamanlı depremzedeler hatırasına evimizin en güzel köşesinde saklayacağız. Sizi hatırlayacağız" karşılığını verdi. Aile ziyaretinden ayrılan Bakan Kurum, Eylül Güven ve Mahmut Örs çiftinin kına eğlencelerine denk geldi. Bakan Kurum, ziyaretiyle çiftin sevinçlerine ortak oldu.