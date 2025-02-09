Yeni evlerine taşınacakları gün öldüler

DEPREM BİZDEN AĞABEYİMİ VE AİLESİNİ ALDI

Depremde evimiz yıkıldı. 9 gün boyunca enkaz başındaydık. Evimiz 5 katlıydı ve 5 bina birbirine girmişti. Bizi kurtarın dediklerinde onları kurtaramadık ancak cenazelerini çıkarabildik. Depremde o gün ağabeyim Bayram (36) yengem Ayşegül (30) yeğenlerim Ufuk Ali (6), Meva Belin (4) ve kardeşim Abuzer Can'ı (23) kaybettik. Büyük ve tarif edilemez bir acı yaşadık. Depremin 2. yılı geldi ancak, o kara gün daha dün gibi aklımızda. Acılarımız hala taze hala dedi" dedi.

SABAH EVİ SATIP YENİ EVE GEÇECEKLERDİ

Ağabeyinin depremde enkaza dönüşen evini Pazartesi günü sabah satacağını belirten Şahin Işık; "Ağabeyim emlakçı ile anlaşmıştı. O sabah gelip emlakçı evi alacaktı. Tüm hazırlıklarını yapmışlardı. Eğer deprem olmasaydı ağabeyim ve ailesi 6 Şubat'ta yeni evlerine geçeceklerdi. Ancak deprem buna müsaade etmedi. Depremden sonra ağabeyimin yeni alacağı eve gidip baktım. Ev de tek bir çizik bile yoktu, sapa sağlam duruyordu. Eğer bir gün önce o evden çıksalardı şuanda yaşıyor olacaklardı. Bazen ne olursa olsun kaderin önüne geçilmiyor" diye konuştu.