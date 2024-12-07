Haberler Yaşam Haberleri Yeni evlerini temizlemeye giden kadını eşi başından vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 7.12.2024 15:29 Son Güncelleme: 7.12.2024 16:06

Yeni evlerini temizlemeye giden kadını eşi başından vurarak öldürdü

Mersin’de yeni aldıkları evi temizleyen karısını tabanca ile kafasından vurarak öldürdü.

Bekir COŞKUN
Yeni evlerini temizlemeye giden kadını eşi başından vurarak öldürdü

Dehşet veren olay, Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yeni tamamlanan bir binadan ev alan Leyla Ç. temizlemek için yeni evine gitti. Bir süre sonra kadının kocası 46 yaşındaki Z.Ç.'de eşinin yanına geldi.

Karı koca arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Leyla Ç. eşi Z.Ç. tarafından binanın önündeki sokakta tabancayla başından vuruldu. Koca Z.Ç., olay yerinden kaçarken çevrede bulunan vatataşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri incelemesinde Leyla Ç.'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi için adli tıpa gönderildi. Kaçan kocanın yakalanması için polis çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni evlerini temizlemeye giden kadını eşi başından vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA