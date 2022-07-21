Yeni göğe bakma durağı, Erzurum

TÜBİTAK'ın her yaştan astronomi meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Diyarbakır ve Van'ın ardından bu kez Erzurum'da yapılacak. Bugün başlayıp 24 Temmuz'da sona erecek etkinlik için Konaklı Kayak Merkezi'nde aylar önce başlayan hazırlıklar tamamlandı. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı Erzurum Gözlem Etkinliği'ne astronomi meraklıları büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe, 71 farklı ilden katılım için başvuran 1800 kişi arasından kurayla 600 kişi belirlendi. Etkinliğin en küçük misafiri 1, en büyüğü ise 66 yaşında olacak. Katılımcılar, Türkiye'nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi'ni (DAG) de ziyaret etme olanağı bulacak. Teleskobun bulunduğu Karakaya Tepesi'ne telesiyejin yanı sıra karayoluyla da ulaşım sağlanacak. Bölge, uzay ve astronomi tutkunlarının yeni "Göğe Bakma Durağı" olacak.Bugünkü etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılacak. Yarın saat 10.00 itibarıyla halka açık hale gelecek gözlem etkinliğinde her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı seminerler, yarışmalar, gök bilimleriyle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Bakan Varank, DAG'ın konumu ve optik özellikleriyle dünyanın en önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacağını vurgulayarak, "Erzurum'da Avrupa kıtasına kurulmuş olacak en büyük teleskobu inşa ediyoruz. Biz kendi teleskobumuzla Hubble Uzay Teleskobu'ndan daha yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz" dedi.