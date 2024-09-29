Haberler Yaşam Haberleri Yeni hafta yağışlı olacak
Giriş Tarihi: 29.9.2024

Yeni hafta yağışlı olacak

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Yeni hafta yağışlı olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakacak.
Yeni haftada Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası İstanbulluları serinletecek. İstanbul'da sıcaklıklar 15 derece birden düşecek ve serin hava, ilerleyen günlerde iç kesimleri de etkisi altına alacak. Yağışlı havanın İstanbul ve Bursa olmak üzere tüm Marmara'da etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü Batı Karadeniz ile İç Anadolu'yu da etkisi altına alacak yağışlı havanın, Ege'nin kuzeyinde de etkisini göstermesi bekleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni hafta yağışlı olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA