Yeni hafta yağışlı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakacak.Yeni haftada Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası İstanbulluları serinletecek. İstanbul'da sıcaklıklar 15 derece birden düşecek ve serin hava, ilerleyen günlerde iç kesimleri de etkisi altına alacak. Yağışlı havanın İstanbul ve Bursa olmak üzere tüm Marmara'da etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü Batı Karadeniz ile İç Anadolu'yu da etkisi altına alacak yağışlı havanın, Ege'nin kuzeyinde de etkisini göstermesi bekleniyor.