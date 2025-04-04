Yeni haftaya yağmurla giriyoruz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava tahmini raporunu yayımladı. Yurdun büyük bir kesiminde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hafta sonunda da yağışlar devam edecek. Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklıklarda 2-3 derece artış yaşanacak.