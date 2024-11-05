Yeni hizmet binasının temeli atıldı

Temel atma töreninde konuşan Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş; Uşak'ın sanayi kenti kimliğinin yanında önemli bir tarım kenti niteliği taşıdığını, yüzölçümünün yüzde 48'inin tarım arazisi olduğunu belirtti. Kentte 30.000'in üzerinde çiftçi olduğunu kaydeden Vali Aktaş; Uşak'ın çörek otu, kekik, adaçayı, haşhaş tohumu, susam tohumu, hayvan pancarı gibi ürünlerin üretiminde öne çıktığını ifade etti.

2026 YILINDA HİZMETE AÇILACAK

Vali Aktaş, tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yürütüldüğünü aktararak "Önemli olan hizmeti sunacak olan binanın güzelliği değil; içinde çalışan mesai arkadaşlarımın sunduğu hizmetin güzelliği, kalitesi ve verimliliğidir. Bu yapılacak iş, o arkadaşlarımızın hizmet sunumunda, vatandaşlarımızın da hizmet alımındaki kalitesini arttıracaktır. 105 milyon lira gibi bir bedelle ihale edildi. Nasip olursa 2026 yılında hizmete açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Temel atma törenin ardından Vali Aktaş, Kolostrum Analiz ve Kolostrum Bankası ve Toprak Analiz Laboratuvarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.