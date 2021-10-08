Yeni İBB yönetimi Milli Teknoloji hamlesiyle tanıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünya'da tekti, şimdi değil. İBB olarak doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladık. Bu akıllı robotlar şehrin altında dolaşıp denetim yapacaklar. İştirak şirketimiz İGDAŞ'a, TÜBİTAK'a ve çalışmada emeği geçen bütün mühendislere teşekkürler" diyerek gaz boruları içinde denetim faaliyeti yürüteceğini açıkladı.
'AK PARTİ'NİN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA DEVAM…'
İBB yönetiminin duyurusunu yaptığı projenin ise yine AK Parti döneminden gelen bir hizmet olduğu ortaya çıktı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "AK Parti'nin İstanbul'daki vizyoner belediyeciliğinin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 2017 yılında TÜBİTAK'la başlattığımız projenin tamamlanmasıyla birlikte, CHP'li İBB yönetimi de ilk defa Milli Teknoloji Hamlesi ile tanışmış oldu. Bir musluk heykel değil tabi…" ifadelerine yer verdi.