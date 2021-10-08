Yeni İBB yönetimi Milli Teknoloji hamlesiyle tanıştı

'AK PARTİ'NİN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA DEVAM…'

İBB yönetiminin duyurusunu yaptığı projenin ise yine AK Parti döneminden gelen bir hizmet olduğu ortaya çıktı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "AK Parti'nin İstanbul'daki vizyoner belediyeciliğinin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 2017 yılında TÜBİTAK'la başlattığımız projenin tamamlanmasıyla birlikte, CHP'li İBB yönetimi de ilk defa Milli Teknoloji Hamlesi ile tanışmış oldu. Bir musluk heykel değil tabi…" ifadelerine yer verdi.