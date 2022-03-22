Yeni işçinin tüm masrafını 3 ay devlet karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Şehitkâmil Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Üretim Sürecine Katılım Yeni Bir İstihdam Modeli Toplantısı"na katıldı.

Programın açılışında yeni istihdam modeli hakkında bilgiler veren Bakan Bilgin, "Türkiye'nin yeni sanayileşme hamlesi Gaziantep'ten başlıyor. O yüzden Gaziantep'i hızla limanlara bağlamamız lazım. Kalkınmanın alt yapısı ulaştırma sistemidir. Türkiye bu günlerde ulaştırma alt yapısıyla gelecekteki sanayinin alt yapısını kuruyor. Dünya genelinde büyük ekonomiler sıkıntı yaşarken Türkiye yüzde 11 büyüdü. Dünya genelindeki ekonomik tahribatı ülke olarak bertaraf etmenin yolu büyümedir, istihdamdır. Türkiye yeni istihdam modeli ile bunu başaracaktır. Biz bu modeli de Gaziantep'ten başlatıyoruz. Çünkü Gaziantep bunu başarabilecek bir sanayi ve ekonomiye sahip. Bunun için de Gaziantep'in hızla limanlara bağlanması lazım. Yeni istihdam modeli burada başladıktan sonra Bursa'da devam edecek ve Türkiye geneline yayılacak" diye konuştu.

Enflasyon ile mücadele konusuna da değinen Bakan Bilgin, "Kimse endişe etmesin Türkiye büyümeye devam edecek. Evet, enflasyon var, özellikle enerji kaynaklarında doğal gaz, petrol gibi ithal ettiğimiz enerji kaynakları gibi dışardan yansıyan sorunlar var. Ama Türkiye bunları normalleştirecek tedbirleri, ekonomi politikalarıyla yeni ekonomik modeliyle ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönem enflasyonun aşama aşama düşeceğini hepimiz göreceğiz. Enflasyonu aşmada, dünyadaki ekonomik krizinden Türkiye'ye yansıyan negatif etkilerin meydana getirdiği tahribatları da ortadan kaldırmamızın yolu büyümedir. Büyüme, istihdam, yatırım, bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesidir" dedi.

Yeni işe alınacak işçilerin 3 ay boyunca tüm giderlerini karşılayacaklarını açıklayan Bakan Vedat Bilgin, "Yeni model ilkokul, lise, yüksekokul ve üniversite mezunlarını kapsayan, her kesime hitap eden bir model olacak. Bu projeyi uyguladıktan sonra 3 ay sonraki verilere göre bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Ben Türkiye'nin üretim, istihdam, büyüme sürecine katkı yapacak olan sanayiciler ile iş insanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve işadamları katıldı.