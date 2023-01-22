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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Yeni kalbimle uçabilirim

Beyin kanaması sonucu ölen Zeynep Sükena Fidancı’nın kalbi ile hayata tutunan 14 yaşındaki Medet Özbey, “İlk kez rahat nefes aldım” dedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yeni kalbimle uçabilirim

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşayan Medet Özbey(14), 3 yıldır kalp yetmezliği ile savaşıyordu. Durumu kötüleşince, 5 ay önce Ankara'ya gelip Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne yatırılarak organ beklemeye başladı. Özbey ailesinin umutları tükendiği sırada, Antalya'da beyin kanaması geçiren aynı yaştaki yürüme engelli Zeynep Sükeyna Fidancı'nın organları bağışlandı. Zeynep'ten alınan kalp, havayoluyla getirildiği Ankara'da, 4saat süren bir operasyonla Medet'e nakledildi.

'İLK KEZ RAHAT NEFES ALDIM'

Zeynep'in kalbi ile hayata tutunan Medet Özbey, "Küçüklüğümden beri yaştan beri hep rahat nefes alıp vermeyi hayal ediyordum. Yaşıtlarım parklarda oynarken ben hep nefes alıp verip özlemini çektim. Şimdi ilk kez rahat nefes aldım. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Yeni kalbimle uçabilirim. Zeynep için hep dua edeceğim. İyileşir iyileşmez yarım kalan eğitimine devam edeceğim" dedi.

Anne Suna Özbey ise "Oğlum 2.5 yıl okula gidemedi. Öğretmenler eve geldi. Derslerini oradan takip etti. Geçen Eylül'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yazıldı. Ancak durumu ağırlaşınca okula gidemedi. Müjdeli haber yeni yıl gecesi geldi. Oğlum sağlığına kavuştu" dedi.

KIZIMIZ MELEK OLDU

Bağışlanan organları 4'ü çocuk 8 kişiye nakledilen Zeynep'in babası Hamza Fidancı, "Kızımız melek oldu ama doğum günü olan 31 Aralık'ta da 8 kişiye can ve ışık oldu" demişti.

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