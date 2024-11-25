Burdur'da 12 Kasım'da meydana gelen trafik kazası sonrası kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen üniversiteli 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın bağışlanan kalbi Mehmet Yıldırım'a nakledildi. Ağır yaralandığı trafik kazası sonrasında Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Fatma Sude Uran'ın beyin ölümü 20 Kasım'da gerçekleşti. Ailesi kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Genç kızdan alınan kalp, böbrekler ve karaciğer, Antalya ve Konya'daki 4 hastaya nakledilmek üzere gönderildi. Sude'nin kalbi acil kalp bekleyen Mehmet Yıldırım'a Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığındaki ekip tarafından 3 saatlik operasyon ile nakledildi.Naklin ardında sağlığına yeniden kavuşan Mehmet Yıldırım, "32 yıllıdır bu anı bekliyordum. Yeni kalbimle kendimi kuş gibi hissediyorum. Hatta yeni kalbimle uçabilirim. Benim iki çocuğum var. Benle birlikte iki çocuğum da havalara uçtu" dedi. Kızını kalbini bağışlayan baba Muhammet Uran ise, "Sude melek oldu. İki çocuklu bir babaya can olmuş. Bu yüreğimize su serpti" dedi.