Yeni kalbiyle anne olmak istiyor

İzmirKarabağlar ilçesinde kalbinde delikle doğan Melek Atıcı'ya (37), 8 yaşındayken kalp romatizması hastalığı teşhisi kondu. Atıcı, 35 yaşına kadar kalp kapakçığındaki problemler nedeniyle 3 açık kalp ameliyatı ve 7 kez anjiyo geçirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4 ay önce başvuran Atıcı'nın acil olarak kalp nakli olması gerektiğine karar verildi. Doktorları uygun organ bulununcaya kadar Atıcı'ya yapay kalp destek cihazı taktı. Atıcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organ bağışıyla yeni kalbine kavuştu.
LÜTFEN ORGAN BAĞIŞINDA BULUNALIM
Uygun organ bulunduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu anlatan Atıcı, "Bu bekleme süreci kolay olmadı. Artık gezebileceğim. İstediğim gibi iş yapabileceğim. Hayallerim ne varsa hepsini gerçekleştirmeye çalışacağım. Bu süreçte benim ve eşimin hayali evlat sahibi olabilmekti. İnşallah en yakın zamanda bir evlat sahibi olmak istiyoruz. Lütfen ama lütfen organ nakli deyip geçmeyelim, organ bağışında bulunalım" dedi. Melek Atıcı'nın eşi Yaşar Atıcı da "Çok zor zamanlardan geçtik. Allah'ın izniyle eşim sağlığına kavuştuktan sonra bir evladımız olması hayalimdi. Bir kız ya da oğlan olur, önemli olan sağlıklı olması. İkinci hayalim de eşimle sağlıklı insanlar gibi çıkıp dolaşabilmek" diye konuştu. İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz de "Hastamız yeni kalbine uyum sağladı. Doku uyuşmazlığına rastlanmadı. Yaşamı boyunca hastamızın kontrolleri sürecek" dedi.