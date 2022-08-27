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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Yeni kalbiyle salıncağa bindi

ERTAN GÜRCANER
Yeni kalbiyle salıncağa bindi
Konya'da, oyun oynadığı 3'üncü kattaki evin balonundan düşen Asel Hafsa İnan'ın (2) kalbiyle hayata tutunan 26 aylık Asel Lina Adıyaman, İzmir'de tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi.



Babasının kucağında ilk kez dışarı çıkan Asel, ilk iş olarak, kampüste bulunan parktaki salıncağa bindi. Baba Mürsel Adıyaman, "Doktorlarımızın emeği sayesinde kızımız iyileşti. Yeni hayatında bol bol su içip yemeğini yiyor, hiçbir kısıtlamamız yok. Biraz da kilo da aldı. Çok mutluyuz. Adaşı Asel'in babasıyla da görüştük. Kızımız onların da manevi kızı. Önce toparlanacak sonra onların ziyaretine gideceğiz. Çocuk hastanesinin kardiyoloji servisinde tedavi gören başka çocuklar da var. Asel'in bu mücadelesi onlara umut olsun istiyoruz" dedi.

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Yeni kalbiyle salıncağa bindi
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