Yeni kira düzenlemesi ile beraber yeni sözleşme yapacak vatandaşlara müjde niteliğindeki karar Adalet Bakanı B ekir Bozdağ tarafından açıklandı. Bakan Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki senenin kirasında belirlenen orandan fazla zammın yapılamayacağını kaydetti. Peki, Yeni kira düzenlemesi nedir, yüzde kaç zam yapılabilecek, nasıl hesaplanacak, ne zaman çıkacak? İşte kira zammı hesaplama ekranı ve detaylar...
YENİ KİRA DÜZENLEMESİ NEDİR?
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce ayrıntıları şu sözlerle paylaşmıştı;
"Kira artış oranı hesaplanırken yine TÜFE esas alınacak, kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı belirlenecek."
KİRA ARTIŞLARI KONTROL EDİLECEK
Bakan Bozdağ, "Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız. Yine ÜFE-TÜFE olacak ama her tarafın makul kabul edebileceği. Oranlar konulursa oranı kimse geçemeyecek" dedi.
Evini kiraya verecek olanlara yönelik çalışmada da kontrol mekanizmaları üzerinde çalışılıyor.
Bakan Bozdağ, "Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor bunun denetimi nasıl olabilir buna bakılıyor. Buradaki amaç birilerini cezalandırmak değil, işin doğrusu teraziyi dengeli tutabilmek" açıklamasını yaptı.
Hedef, anlaşmazlığı 1 ay içinde çözmek
Düzenlemeye rağmen ev sahibi ve kiracı anlaşamazsa bu kez mahkemeden önce ara bulucuya gidilecek. Çözüm için bir ay süre hedefleniyor.