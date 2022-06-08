Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni kira düzenlemesi ile ilgili detayları paylaştı. Önümüzdeki yıl Temmuz ayına kadar yenilenecek sözleşmelerde geçerli olan yeni karar binlerce kiracının bütçesinde çok önemli bir katkı sağlayacak. Son dönemde fahiş zamlar nedeniyle üzerinde çalışılan konuda sona gelindi. Bu noktada ise "Yeni kira düzenlemesi nedir, yüzde kaç zam yapılabilecek, nasıl hesaplanacak, ne zaman çıkacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın son dakika açıklaması ve yeni kira düzenlemesi ile hesaplama ekranı...

Yeni kira düzenlemesi ile beraber yeni sözleşme yapacak vatandaşlara müjde niteliğindeki karar Adalet Bakanı B ekir Bozdağ tarafından açıklandı. Bakan Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki senenin kirasında belirlenen orandan fazla zammın yapılamayacağını kaydetti. Peki, Yeni kira düzenlemesi nedir, yüzde kaç zam yapılabilecek, nasıl hesaplanacak, ne zaman çıkacak? İşte kira zammı hesaplama ekranı ve detaylar...