Yeni kira düzenlemesi konusu bugün kabine toplantısı öncesi araştırma konusu haline geldi. Gözler toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamasında. Hal böyleyken ise "Yeni kira düzenlemesi nedir, kira artış oranı nasıl olacak ve hesaplanacak?" soruları yanıt arıyor. Bakan Bozdağ, "Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız." İfadeleri ile düzenlemeyle ilgili detayları geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki, Yeni kira düzenlemesi nedir ve nasıl olacak? İşte detaylar...
YENİ KİRA DÜZENLEMESİ NEDİR, NASIL OLACAK?
Henüz konuya dair net açıklama bulunmazken bugün beklenen düzenlemenin ayrıntılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması ve kamuoyuna sunulması bekleniyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce ayrıntıları şu sözlerle paylaşmıştı;
"Kira artış oranı hesaplanırken yine TÜFE esas alınacak, kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı belirlenecek."
KİRA ARTIŞLARI KONTROL EDİLECEK
Bakan Bozdağ, "Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız. Yine ÜFE-TÜFE olacak ama her tarafın makul kabul edebileceği. Oranlar konulursa oranı kimse geçemeyecek" dedi.
Evini kiraya verecek olanlara yönelik çalışmada da kontrol mekanizmaları üzerinde çalışılıyor.
Bakan Bozdağ, "Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor bunun denetimi nasıl olabilir buna bakılıyor. Buradaki amaç birilerini cezalandırmak değil, işin doğrusu teraziyi dengeli tutabilmek" açıklamasını yaptı.
Hedef, anlaşmazlığı 1 ay içinde çözmek
Düzenlemeye rağmen ev sahibi ve kiracı anlaşamazsa bu kez mahkemeden önce ara bulucuya gidilecek. Çözüm için bir ay süre hedefleniyor.