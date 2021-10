Yeni kitabı İspanya’da yayınlandı

GÜFTELERİ, Türkiye 'nin ünlü bestekarları tarafından bestelenen, şiirleri 24 dile çevrilip birçok ülkede yayınlanan Eski Tunceli Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Türk edebiyatını Avrupa 'da başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Öztürk'ün 11. şiir kitabı "La Densidad De La Noche / The Heavinness Of The Night" (Gecenin Ağırlığı) İspanyolca ve İngilizce olarak İspanya 'da yayınlandı. Öztürk, "Dünya, hastalık ve ölümlerin pençesinde. Kitabımın insanların bu acılı ve hüzünlü günlerinin en duygusal ilacı olmasını diliyorum" dedi.