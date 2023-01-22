Yeni metro istasyonlarına üç yeni meydan

Pendik Belediyesi en büyüğü Kurtköy'e olmak üzere 3 yeni meydanı Pendik'e kazandırdı. Tüm meydanlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğu Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı İstasyonlarına entegre edildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Bakanlık bütçesiyle yaklaşık 4,5 Milyar TL'ye yapılan metro istasyonlarının meydan düzenlemeleri belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Yeni meydanlarla hem yeşil alan kazandık hem de otopark kapasitemiz arttı." diyerek hayırlı olsun dileklerini sundu.Pendik Belediyesinin inşa ettiği bu üç meydandan en büyüğü özelliğini Kurtköy Meydanı taşıyor. Ankara Caddesi üzerinde Kurtköy Metro İstasyonu'na entegre olarak inşa edilen meydan 7 bin 500 metrekarelik bir alana sahip. 3 bin 650 metrekarelik yeşil alanın bulunduğu Kurtköy Meydanı'nda aynı zamanda oturma alanları, büfe, mescit ve tuvalet gibi donatılar yer alıyor. Kurtköy Meydanı, Kurtköy Metro İstasyonu'yla birlikte hizmete açıldı.